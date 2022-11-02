وزير الخارجية تشاوش أوغلو: تركيا ماضية في عملية التطبيع مع مصر

قال وزير الخارجية تشاوش أوغلو إن تركيا ماضية في عملية التطبيع مع مصر مؤكدا أنها عملية ثنائية الأطراف وأنه إذا كانت مصر صادقة في تطبيع العلاقات فسوف تتخذ الخطوات المناسبة.

ونوه الوزير إلى أن عملية التطبيع تسير ببطء لكن مرد ذلك ليس من الجانب التركي.

على صعيد آخر، قال تشاوش أوغلو اليوم الأربعاء إن اليونان ليست "صادقة" فيما يتعلق بقضايا بحر إيجة وشرق البحر المتوسط.

وأضاف في كلمة ألقاها أمام لجنة حول السياسة الخارجية التركية في منطقة بحر إيجه وشرق البحر المتوسط ، أن المزاعم بأن اليونان تستعد للهجوم على تركيا تعني أن أثينا "فقدت صوابها".