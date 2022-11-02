تشاوش أوغلو يستقبل وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية في ألبانيا

طلب وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو من ألبانيا تسليم "فاروق فاتح أوزر" المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة "ثوديكس" لتداول العملات المشفرة المطلوب للعدالة في تركيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة أنقرة مع وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية في ألبانيا أولتا جاتشكا.

وقال تشاوش أوغلو: "اليوم عقدت الجلسة الرابعة من المحاكمة، والجلسة الخامسة ستكون في 10 نوفمبر (تشرين الثاني). مع انتهاء محاكمته ننتظر تسليمنا هذا الشخص لأنه محتال يقف وراء عمليات نصب على عدد كبير من مواطنينا".

وأشار إلى أنّ لقاءه الثنائي مع نظيرته الألبانية وعلى مستوى الوفود كان مثمرا بالنسبة لعلاقات البلدين.

وبين أنّ البلدين عام 2023 سيحتفلان بمئوية تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وذكر أنّ العام الفائت شهد رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية.

ولفت إلى أنّ تركيا وألبانيا عقدتا الثلاثاء الاجتماع الأول لمجموعة الحوار السياسي وهدفه التحضير لقمة مجلس التعاون التركي الألباني رفيع المستوى.

وأوضح تشاوش أوغلو أنّ القمة ستبحث مجالات التعاون في الطاقة المتجددة والمواصلات والبنية التحتية وشبكات المواصلات، والصناعات الدفاعية والأمن السيبراني والصحة والزراعة وغيرها.

وأعلن أن القمة ستشهد توقيع البلدين اتفاقيات بعضها تم الاتفاق عليها وبعضها يجري التباحث حولها.

ولفت تشاوش أوغلو إلى الزيادة الكبيرة في حجم التجارة بين البلدين قائلاً: "العام الماضي ازداد حجم التجارة بنسبة 68 بالمئة. ووصل إلى 853 مليون دولار. ومن الواضح أن حجمها العام الجاري سيتجاوز مليار دولار".

وكشف الوزير التركي عن وصول عدد الشركات التركية في ألبانيا إلى أكثر من 600 شركة ينفذون العديد من المشاريع المهمة، وأن تركيا أكبر مستثمر أجنبي في ألبانيا.

كما بحث الجانبان مسألة مدارس منظمة غولن الإرهابية في ألبانيا، وأكد تشاوش أوغلو وجود تطورات في هذا الخصوص.

وعلى الصعيد الإقليمي بحث الوزيران التطورات في أوكرانيا والسلام في منطقة البلقان.