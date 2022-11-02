حزب العدالة والتنمية: تركيا عنوان الحل عند انسداد الدبلوماسية

أكد حزب العدالة والتنمية التركي أن إرادة وجهود الرئيس رجب طيب أردوغان أظهرت مرة أخرى أن تركيا فقط عنوان الحل عند انسداد الدبلوماسية العالمية، تعليقا على استئناف روسيا مشاركتها باتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية.

جاء ذلك على لسان نائب رئيس الحزب، المتحدث باسمه عمر جليك عبر حسابه في تويتر، الأربعاء.

وأوضح أن "الرئيس رجب طيب أردوغان أبدى إرادة تنتج حلولا سياسية ودبلوماسية مرة أخرى في المكان الذي تنسد فيه الدبلوماسية العالمية ويصل البحث عن حل إلى طريق مسدود".

وأشار أن العالم بدء بالتحدث مجددًا عن مواجهته لأزمة غذائية عقب تعليق روسيا لاتفاقية الحبوب.

ولفت أن الرئيس أردوغان تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عندما وصل البحث عن حل إلى طريق مسدود ووصل إلى حل مجددًا.

وقال:" أظهرت إرادة رئيسنا وجهوده مرة أخرى أن تركيا فقط هي عنوان الحل في النقطة التي تنسد فيها الدبلوماسية العالمية".

وأضاف:" استمرار شحن الحبوب اعتبارًا من الساعة 12 اليوم كما مخطط له سابقًا بعد المحادثة بين رئيسنا وبوتين، يعتبر إنجازا مهما من حيث الحفاظ على المكاسب الدبلوماسية التي تعد الحل لأزمة الجوع".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعادة فتح ممر شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية كسابق عهده، بعد أيام على تعليق روسيا العمل بالاتفاقية.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.