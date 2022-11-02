زيلينسكي يشكر أردوغان لإنقاذ صفقة الحبوب الأوكرانية

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره التركي رجب طيب أردوغان على مشاركته الفعالة في إنقاذ صفقة حبوب البحر الأسود.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية، اليوم الأربعاء جمعت بين الرئيسين.

وفي بيان على "تلجرام"، قال زيلينسكي إنه ناقش أيضاً خطوات أخرى لإعادة السجناء، قائلاً إن دعم أنقرة مهم.

وقبل ذلك شاركت تركيا في عملية تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

من جهته عبر أردوغان عن سعادته عن سعادته بحل قضية تصدير الحبوب من خلال التعاون المشترك، وتمكن كلاً من أوكرانيا وروسيا من بيع منتجاتهما من الحبوب مهمة للعالم بأسره، مشدداً على أهمية استمرار اتفاقية شحن الحبوب.

وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، قال الرئيس أردوغان إنه ينبغي زيادة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بحل عادل، على أساس فهم سيؤدي إلى الاستعادة الكاملة لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

وصباح اليوم، أعلنت روسيا أنها ستستأنف مشاركتها في اتفاق لتحرير صادرات الحبوب بعد أن حصلت على الضمانات المكتوبة اللازمة من أوكرانيا، بفضل دعم تركيا ومشاركة الأمم المتحدة.

كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعادة فتح ممر شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية كسابق عهده، بعد أيام على تعليق روسيا العمل بالاتفاق.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.