نباتي يؤكد أن تركيا تواصل نجاحاتها عبر تحويل المخاطر لفرص

قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، الأربعاء، إن بلاده تواصل التقدم بنجاح رغم الأزمات العالمية، عبر تحويل المخاطر إلى فرص.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح المعرض التجاري "موصياد اكسبو 2022" في إسطنبول، الذي تشارك فيه وكالة الأناضول كشريك إعلامي عالمي.

وأفاد نباتي أن الخطوات المتخذة في إطار "النموذج الاقتصادي التركي" وفرت نموا قدره 7.5 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022.

وأضاف: "يواصل اقتصادنا الذي سجل نموا إيجابيا لمدة 8 أرباع، الارتفاع دون انقطاع منذ 11 ربعا في استثمارات الآلات والمعدات، وهذا الوضع يُظهر بوضوح أن نمونا مبني على أساس صحي".

وأشار إلى تسجيل تركيا أرقاما قياسية في الصادرات الشهرية خلال الـ 22 شهرا الأخيرة.

ولفت إلى أن هدف إيرادات السياحة البالغ 35 مليار دولار في عام 2021 قد تحقق وارتفع إلى 44 مليار دولار مع 50 مليون زائر.

وحول التضخم، ذكر نباتي أن بلاده عازمة وستستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة حتى تخفيضه لخانة الآحاد.

وانطلقت في إسطنبول، الأربعاء، فعاليات معرض "موصياد إكسبو 19" لعام 2022 الذي فتح أبوابه للزائرين بمشاركة وفود ورجال أعمال من 124 دولة.

وتنظم جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية "موصياد" فعاليات المعرض، على مساحة تبلغ 25 ألف متر مربع في مركز معارض "توياب" بالشطر الأوروبي لإسطنبول.

وتستمر فعاليات المعرض 4 أيام، وتقام تحت شعار "الأمن الغذائي والحفاظ على الأجيال"، ويتوقع أن يخرج بحجم أعمال تجارية يصل إلى 5 مليارات دولار، بحسب مسؤولي موصياد.