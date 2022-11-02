وزبر الخارجية الأمريكي يشكر تركيا على جهودها لإعادة تفعيل اتفاقية الحبوب

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن شكره لتركيا جراء جهودها في إعادة تفعيل اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية الأربعاء أن اتصالا هاتفيا جرى بين بلينكن والوزير مولود تشاوش أوغلو.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين بحثا آخر التطورات في أوكرانيا ، وخاصة ممر الحبوب ، وأن تشاووش أوغلو أطلع بلينكن على مبادرات تركيا لضمان استمرار اتفاقية الحبوب في العمل بسلاسة.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية الأمريكي أعرب عن امتنانه لإعادة تشغيل ممر الحبوب نتيجة مبادرات تركيا.

وأشار البيان أن تشاوش أوغلو وبلينكن بحثا مسألة عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وموضوع تحديث تركيا لأسطولها من مقاتلات إف-16.

ولفت البيان إلى أن تشاوش أوغلو أطلع نظيره الأمريكي على مشروع القرار الذي قدمته تركيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص صفر نفايات.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عودة موسكو للمشاركة في اتفاقية الحبوب بعد حصولها على الضمانات المكتوبة اللازمة من أوكرانيا، بفضل دعم تركيا ومشاركة الأمم المتحدة.

والاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن المحدد بموجب مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، "نظرا لاستخدامه من قبل أوكرانيا في خوض عمليات قتالية ضد روسيا".

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.