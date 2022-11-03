أردوغان: سنشحن الحبوب الأوكرانية للبلدان الأقل نمواً

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنهم سيشحنون الحبوب الأوكرانية إلى أي بلد من البلدان الأقل نمواً، وأنه سيتم اتخاذ خطوات أكثر شمولاً فيما يتعلق بصفقة الحبوب الأوكرانية قريباً.

وأضاف أردوغان في مقابلة، الأربعاء، ببث مشترك على قناتي ATVو A Haber، أن صفقة الحبوب ستعطي الأولوية للدول الإفريقية المحتاجة على النحو المتفق عليه مع بوتين، وأن أنقرة اتفقت مع موسكو بشأن شحنات الحبوب إلى جيبوتي والصومال والسودان، لافتاً أن الوضع في هذه البلدان ليس جيداً.

وأشار إلى وجود اتصالات إيجابية وسريعة بينه وبين نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فيما يخص شحن الحبوب، لافتاً إلى عزمه مواصلة هذه الاتصالات.

ولفت إلى أن الرئيسين الروسي والأوكراني لهما بعض المطالب من تركيا، مؤكداً أن الأخيرة تنظر لتلك المطالب بإيجابية، دون الكشف عن تفاصيل أكثر.

وحول إعادة فتح ممر شحن الحبوب عبر البحر الأسود، قال أردوغان إنه تواصل مع بوتين الثلاثاء، وتقرر إعادة فتح الممر ظهر اليوم التالي، موضحاً الرئيس التركي أنه بحث مع بوتين أيضاً تصدير الأسمدة الروسية.



والأربعاء، أعلن الرئيس أردوغان، إعادة فتح ممر شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية كسابق عهده، بعد أيام على تعليق روسيا العمل بالاتفاقية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت عودة موسكو للمشاركة في اتفاقية الحبوب بعد حصولها على الضمانات المكتوبة اللازمة من أوكرانيا، بفضل دعم تركيا ومشاركة الأمم المتحدة.



على اليونان أن تعود لرشدها

وفي شأن آخر، قال أردوغان إنه يجب أن تعود اليونان إلى رشدها وتعلم أنها لن تستطيع تحقيق أي شيء بالاستفزازات.

وأضاف: سنجعل مدى صاروخ "طيفون" الذي أزعج اليونان أبعد من 561 كيلومتراً، وسنبشر بالعديد من الصواريخ مثل "جنك" و"غزغين".

وأردف: طائرتنا المقاتلة الوطنية ستغادر حظيرتها في 2023، طائراتنا "حرجيت"، و"بيرقدار قيزيل ألما"، والمسيرة "تي بي 3 سيها" ستهبط وتقلع من حاملة طائرتنا "الأناضول" في 2023.



أذربيجان تطلب سيارتين "توغ"

وفي الحديث عن الصناعات المحلية، أوضح الرئيس التركي أن نظيره الأذربيجاني إلهام علييف طلب خلال اتصال هاتفي سيارتين من طراز "توغ" تركية الصنع.

والسبت، شارك أردوغان، في افتتاح مصنع توغ للسيارات الكهربائية في منطقة غمليك بولاية بورصة شمال غربي البلاد، وقال إن "توغ" ستزين شوارع العديد من دول العالم في الفترة القادمة.

وأكد أردوغان أن السيارة المحلية ستكون منافسة من حيث السعر بين نظيراتها، عند دخولها السوق وبدء تداولها.

وفي معرض رده على سؤال حول تحديد سعر السيارة، قال أردوغان إنهم سيبحثون ذلك مع مسؤولي الشركة المصنعة في مارس/ آذار المقبل، قبل الكشف عنه للرأي العام.



علاقات مستدامة مع إسرائيل

وفي شأن منفصل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ترغب أن تكون علاقاتها مع إسرائيل على أرضية مستدامة وعلى أساس الاحترام المتبادل للحساسيات والمصالح المشتركة مهما كانت نتيجة الانتخابات.



وأضاف: "طالما يجري احترام القيم فإن المنطقة برمتها ستخرج رابحة من الدبلوماسية القائمة على الربح المتبادل وليس تركيا وإسرائيل فحسب".