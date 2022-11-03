الرئيس التركي: تردنا اقتراحات للتنقيب عن الغاز في دول أخرى بمقدمتهم ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن دولاً عدة تقترح على بلاده التنقيب عن الغاز الطبيعي في حقولها بواسطة السفن التركية، في مقدمتهم ليبيا.

جاء ذلك في مقابلة للرئيس أردوغان، ببث مشترك على قناتي ATVو A Haber، الأربعاء، في معرض حديثه عن مشاريع تركيا المتعلقة بالطاقة والتنقيب عن الغاز الطبيعي.

وأضاف أردوغان أن سفن التنقيب التركية قد تقوم إن تطلب الأمر بالتنقيب في حقول غاز لبلدان أخرى، مردفاً: "وبالتالي تكون لدينا فرصة لبيع الغاز المستخرج في ذلك البلد أو لبلدان أخرى".

وأوضح أن تركيا تتلقى مقترحات في هذا الخصوص من دول مختلفة، وفي مقدمتها ليبيا.

وكانت تركيا وليبيا قد وقعتا في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في مجال النفط والغاز البري والبحري.

ويأتي التوقيع على هذه المذكرة، بعد التوقيع على مذكرة تفاهم سابقة في نوفمبر/ تشرين ثاني 2019، بينت الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في البحر الأبيض المتوسط، بينما مهدت أيضاً الطريق لزيادة التعاون الأمني والعسكري.