تشاوش أوغلو: لا بد من استمرار اتفاق اسطنبول لتصدير الحبوب

قال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو إن اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود بحاجة إلى التجديد في غضون 20 يومًا.

مضيفا بقوله: سنسعى جاهدين للتأكد من أن تبقى سارية المفعول دون أي انقطاع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الخميس، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في إسطنبول.

وفيما يخص كفاح السويد وفنلندا ضد الإرهاب وعلاقة هذه القضية بعضويتهما في الناتو، قال الوزير التركي: "لا يمكن القول إن كافة العناصر الواردة في المذكرة قد نفذتها فنلندا والسويد بالكامل".

من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن السويد وفنلندا ملتزمتان العمل مع تركيا لمعالجة مخاوفها بشأن عضويتهما المحتملة في الحلف، معتبرا أن الوقت قد حان للترحيب بهما.

وصرّح في المؤتمر الصحافي مع وزير الخارجية التركي "حان الوقت للترحيب بفنلندا والسويد كعضوين في الناتو".

وأضاف الأمين العام للناتو "أدرك مخاوفكم"، مضيفا أن فنلندا والسويد حريصتان على العمل بشكل وثيق مع تركيا لمكافحة "الإرهاب"، معتبرا أن ذلك "يصب أيضا في مصلحتهما".

وأبرمت تركيا والسويد وفنلندا اتفاقا في حزيران/يونيو تضمّن بنودا حول تسليم المطلوبين وتبادل المعلومات.

تخلت الدولتان الاسكندنافيتان في وقت سابق من هذا العام عن سياساتهما القديمة القائمة على عدم الانحياز، وطالبتا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في شباط/فبراير.