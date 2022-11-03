روسيا تعرب عن ارتياحها لاستئناف صفقة الحبوب بمبادرة تركيا

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، عن ارتياح بلاده لاستئناف صفقة تصدير الحبوب "بعد الضمانات التي قدمتها أوكرانيا لتركيا".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أمين الصفدي، بالعاصمة عمان، أشاد خلاله لافروف بالمبادرة التركية لاستئناف العمل بصفقة الحبوب.

وقال إن الضمانات الأوكرانية للجانب التركي "تشعرنا بارتياح" لكنه شدد بالمقابل على ضرورة أن تفي كييف بجميع الالتزامات التي تعهدت بها لاستئناف الصفقة.

وأضاف: "بناء على المقترح التركي وقعت كييف على ضمانات بعدم تكرار استخدام الممرات الإنسانية (البحرية) لأغراضٍ عسكرية"، في إشارة منه إلى خط سير السفن الناقلة للحبوب الأوكرانية لتوفير احتياجات الدول من الغذاء.

وعلى صعيد آخر، شدد لافروف على ضرورة حماية سكان إقليم دونباس، وعدم التمييز بحق السكان المحليين "الذين لديهم رغبة في الحفاظ على الارتباط الروحي والديني بروسيا".

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عودة مشاركة موسكو في اتفاقية الحبوب بعد يومين على تعليقها، وكشفت عن حصولها على الضمانات المكتوبة اللازمة من أوكرانيا، بفضل دعم تركيا ومشاركة الأمم المتحدة.