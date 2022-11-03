وزير الدفاع التركي يعلن مغادرة 6 سفن موانئ أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، أن 6 سفن غادرت الموانئ الأوكرانية عقب استئناف العمل باتفاق إسطنبول الخاص بشحن الحبوب.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير خلال زيارته رفقة قادة الجيش لقيادة الفرقة الثالثة مشاة الواقعة بولاية هكاري على الحدود العراقية جنوب شرقي البلاد.

وأفاد أقار أن السفن المغادرة للموانئ الأوكرانية شحنت نحو 9.7 ملايين طن من الحبوب منذ توقيع وثيقة مبادرة الحبوب في 22 يوليو/ تموز الماضي.

وذكر أن روسيا علقت مشاركتها في الاتفاق عقب هجوم استهدف أسطولها في ميناء سيفاستوبول السبت الماضي، مضيفا أن الجهود الدبلوماسية المكثفة لتركيا أثمرت عن نتائج عودة روسيا إلى الاتفاق.

وقال إن 6 سفن غادرت الموانئ الأوكرانية عقب استئناف العمل باتفاق إسطنبول، ليرتفع إجمالي السفن المغادرة للموانئ الأوكرانية منذ توقيع الاتفاق إلى 426.