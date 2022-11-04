أردوغان: العدالة والتنمية سجل رقماً قياسياً في رحلته لخدمة الشعب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حزبه "العدالة والتنمية" سجل رقماً قياسياً جديداً ببقائه في سدة الحكم على مدى 20 عاما دون انقطاع في رحلته لخدمة الشعب.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر، الخميس، بمناسبة الذكرى الـ 20 لوصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم في تركيا.

وأضاف: "حطمنا رقما قياسيا آخر مع 20 عاما من الحكم المتواصل في رحلتنا لخدمة الشعب التي بدأت في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002".

وتابع: "نعم نخدم تركيا بكل عشق على مدى 20 عاما... وإن شاء الله سنحظى بالعديد من السنوات، والعديد من الخدمات، والعديد من الأرقام القياسية".

وكان الحزب قد تأسس في أغسطس/ آب 2001، وحافظ تحت قيادة الرئيس أردوغان، على موقع متميز بتاريخ الجمهورية السياسي من خلال استمراره في السلطة 20 عاما، بعد وصوله إليها عبر الانتخابات في 3 نوفمبر 2022.