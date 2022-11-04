أردوغان: خطوات السويد وفنلندا هي ما سيحدد موقفنا من المذكرة الثلاثية

شدد الرئيس رجب طيب أردوغان على أن الخطوات التي ستتخذها السويد وفنلندا هي ما سيحدد موقف تركيا من وتيرة وموعد التصديق على المذكرة الثلاثية المبرمة بين الدول الثلاث.

جاء ذلك في معرض استقبال الرئيس الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، في قصر دولمة بهتشة بمدينة إسطنبول، وفق بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وذكر البيان أن أردوغان وستولتنبرغ بحثا الحرب الروسية الأوكرانية وتجاوزات اليونان والمذكرة الثلاثية بين تركيا والسويد وفنلندا.

وأضاف أن أردوغان أكد ضرورة العودة للمفاوضات من أجل إنهاء الاشتباكات بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت والتوصل إلى حل عادل.

وذكر أردوغان أنه نتيجة الحراك الدبلوماسي لتركيا على أعلى مستوى مع روسيا وأوكرانيا، استؤنف العمل بآلية مبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود، وأن أنقرة ستوظف جهودها لتمديد الاتفاقية في الفترة المقبلة.

وأكد أن تركيا ليست من يصعد التوتر في المنطقة، وأنه من المفيد تصرف اليونان بحكمة وتوجيهها للحوار، بحسب البيان.

وأشار إلى أن وتيرة وموعد التصديق على المذكرة الثلاثية تحددهما الخطوات التي ستتخذها السويد وفنلندا.

جدير بالذكر أن تركيا وقعت مع السويد وفنلندا مذكرة ثلاثية بخصوص مكافحة الإرهاب، في قمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد في 28 يونيو/ حزيران الماضي.

وفي إطار المذكرة تم تشكيل آلية مشتركة دائمة عقدت أول اجتماعاتها في 26 أغسطس/ آب الماضي في مدينة فانتا الفنلندية.