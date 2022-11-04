أردوغان: سنعمل على ضمان وصول سفن الحبوب إلى جميع البلدان المحتاجة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن أنقرة ستعمل على ضمان وصول سفن الحبوب إلى جميع البلدان المحتاجة وفي مقدمتها الصومال وجيبوتي والسودان.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته بمعرض "موصياد إكسبو" الذي تنظمه جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين "موصياد" التركية في مدينة إسطنبول.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين عرض إرسال الحبوب مجانا إلى دول محتاجة.

وقال :"السيد بوتين عرض خلال اتصالي به إرسال الحبوب مجانا إلى دول مثل جيبوتي والصومال والسودان، وتوافقنا في الرأي بشأن ذلك".

ولفت الرئيس التركي إلى أنه اتفق مع نظيره الروسي على مناقشة هذا الموضوع بشكل موسع خلال قمة العشرين، التي ستعقد في بالي الإندونيسية يومي 13-14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأضاف: "سنعمل على ضمان وصول سفن الحبوب إلى جميع البلدان المحتاجة وفي مقدمتها الصومال وجيبوتي والسودان التي تعاني أزمة غذائية ومجاعة خطيرة".

ولفت الرئيس أردوغان إلى عدم استخلاص المجتمع الدولي الدروس اللازمة من المآسي التي برزت خلال فترة جائحة كورونا.

وأشار أن لا مبالاة الدول والمؤسسات الغربية، التي طالما تعطي الدروس في الحريات وحقوق الانسان لبقية العالم، إزاء تلك المآسي أمر يبعث على الخجل.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أنه لم يتفاجأ من تصرف العقلية التي تصف أوروبا بـ"الحديقة" وباقي العالم بـ"الأدغال" بهذه الطريقة، مؤكدا في الوقت نفسه رفضه لذلك.

وكان جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وصف أوروبا بـ"الحديقة" أما باقي العالم فإن معظمه عبارة عن "أدغال"، واعتبر أنه يمكن أن تغزو الأدغال الحديقة، وبالتالي فإنه يتعين على القائمين على الحديقة الدفاع عنها، بحسب تعبيره.

وانتقد الرئيس التركي الدول التي تواصل نهجها الاستعماري بطرق حديثة، قائلا: "لا نتوقع ممن يواصلون نهجهم الاستعماري بطرق ووسائل جديدة اتخاذ مواقف إنسانية في مواجهة الأزمات".

كما أبدى الرئيس أردوغان انتقاده لبعض الأطراف في العالم الإسلامي وقال: "ما يزعجنا هو أن بعض إخواننا في العالم الإسلامي يتجاهلون صرخات المظلومين والضحايا".

وشدد أن تركيا أظهرت تميزها في هذا الخصوص أيضا، كما في العديد من المجالات.