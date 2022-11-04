العدالة والتنمية التركي: ممر شحن الحبوب ممر حيوي لتنفس البشرية

قال نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي (AK Parti)، نعمان قورطولموش، إن بلاده تتحرك انطلاقا من قناعتها بأن فتح ممر شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية لا يقتصر على كونه نشاطا تجاريا وحسب بل بأنه أنبوب حيوي لتنفس البشرية أيضا.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لمنتدى السياسية والآفاق الجديدة في القرن 21، الذي انطلق في مدينة إسطنبول، الجمعة، بمناسبة الذكرى 20 لوصول حزب "العدالة والتنمية" إلى سدة الحكم في تركيا.

وأكد قورطولموش على أن حل النزاعات من خلال المفاوضات المبدئية والدبلوماسية الإنسانية أحد أهم أولويات تركيا.

وشدد أن المباحثات المتعلقة بشحن الحبوب الأوكرانية تُظهر مدى أهمية وقيمة الموقف الذي تتبناه تركيا.

وأوضح أن تركيا هي الدولة الوحيدة ورئيسها رجب طيب أردوغان هو الزعيم السياسي الوحيد في العالم الذين يمكنهما التحدث إلى كلا الجانبين الروسي والأوكراني تقريباً.

وتابع: "تركيا تتحرك انطلاقا من قناعتها بأن فتح ممر الحبوب من الموانئ الأوكرانية لا يقتصر على كونه نشاطا تجاريا وحسب بل بأنه أنبوب تنفس حيوي للبشرية أيضا، وفي مقدمتهم الفقراء في إفريقيا، الذين يواجهون بالفعل خطر الجوع".

وأضاف قورطولموش أن إطلاق تركيا عملية تطبيع العلاقات مع دول في المنطقة للمساهمة في السلام العالمي والبدء في الحصول على النتائج هي إحدى نتائج رؤية السياسية الخارجية السلمية والإنسانية لتركيا.

وأشار إلى أن مشكلة تزايد الفقر على نطاق عالمي هي واحدة من المجالات المهمة التي يجب على البشرية أن تكافحها وتجد طرقاً وأفكاراً إضافية حول كيفية حلها.

وفي وقت سابق الجمعة، انطلقت في إسطنبول فعاليات "منتدى السياسية والآفاق الجديدة في القرن الحادي والعشرين"، في نسخته الأولى، بهدف البحث عن أفكار تتعلق بالسياسات الجديدة وآفاقها.

ويستمر المنتدى لمدة يومين، ويشارك فيه خبراء وأكاديميون ودبلوماسيون من مختلف دول العالم، ويتضمن عدة جلسات بإشراف قيادات حزب العدالة والتنمية وبمشاركة وزراء.

وشهد اليوم الثاني من المنتدى إلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كلمة بعنوان "إعادة التفكير بالسياسة من أجل خير الإنسان".