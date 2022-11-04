تركيا تستنكر بشدة الهجوم على عمران خان

أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، عن إدانة الحكومة واستنكارها الشديدين لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

وقال بيان صادر عن الوزارة الخارجية التركية الجمعة: "ندين بشدة الهجوم الذي استهدف رئيس الوزراء السابق لجمهورية باكستان الإسلامية عمران خان خلال فعالية سياسية في باكستان أمس الخميس، والذي أسفر عن مقتل شخص".

وأكد البيان: "نرجو من الله الرحمة لروح شقيقنا الباكستاني الذي فقد حياته في هذا الهجوم الشنيع، ونتمنى الشفاء العاجل لرئيس الوزراء السابق عمران خان وباقي المصابين".

وشددت الوزارة في بيانها على أن تركيا تولي أهمية لسلام واستقرار باكستان وستقف إلى جانبها على الدوام.

وأمس الخميس، نجا خان من محاولة اغتيال استهدفته أثناء وجوده بين أنصاره في مسيرة نظمها بمنطقة وزير أباد بإقليم البنجاب.

وتعرض خان لإصابات طفيفة، بينما قتل شخص وأصيب 6 آخرون بينهم عضو مجلس الشيوخ عن حزب "حركة إنصاف" فيصل جاويد.