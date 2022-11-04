القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

تركيا تستنكر بشدة الهجوم على عمران خان

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 04.11.2022 14:03
آخر تحديث في 04.11.2022 14:05
عمران خان أرشيفية الأناضول عمران خان أرشيفية (الأناضول)

أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، عن إدانة الحكومة واستنكارها الشديدين لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

وقال بيان صادر عن الوزارة الخارجية التركية الجمعة: "ندين بشدة الهجوم الذي استهدف رئيس الوزراء السابق لجمهورية باكستان الإسلامية عمران خان خلال فعالية سياسية في باكستان أمس الخميس، والذي أسفر عن مقتل شخص".

وأكد البيان: "نرجو من الله الرحمة لروح شقيقنا الباكستاني الذي فقد حياته في هذا الهجوم الشنيع، ونتمنى الشفاء العاجل لرئيس الوزراء السابق عمران خان وباقي المصابين".

وشددت الوزارة في بيانها على أن تركيا تولي أهمية لسلام واستقرار باكستان وستقف إلى جانبها على الدوام.

وأمس الخميس، نجا خان من محاولة اغتيال استهدفته أثناء وجوده بين أنصاره في مسيرة نظمها بمنطقة وزير أباد بإقليم البنجاب.

وتعرض خان لإصابات طفيفة، بينما قتل شخص وأصيب 6 آخرون بينهم عضو مجلس الشيوخ عن حزب "حركة إنصاف" فيصل جاويد.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن أنقرة ستعمل على...
مختارات