جنوب إفريقيا: نحرص على تطوير العلاقات مع تركيا

قال نائب وزير العلاقات الدولية بجمهورية جنوب إفريقيا، ألفين بوتس، إن حكومته تتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع تركيا.

جاء ذلك على هامش زيارة رسمية يقوم بها إلى تركيا للمشاركة في مشاورات سياسية بين البلدين.

وأشار بوتس إلى أن تركيا قوة إقليمية بين آسيا وأوروبا، ودولة قوية في المجال الاقتصادي، وشريك تجاري واستراتيجي بالنسبة إلى بلاده.

وأكد أنه يزور تركيا بهدف تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية القائمة بين البلدين.

وأردف بوتس أن تركيا تعد من الدول الرائدة في مجالات التجارة والصناعة حول العالم، والتي تتوافر فيها أيضاً بنية تحتية شاملة، وأن خطواتها تجذب انتباه بلاده.

ووصف نائب الوزير تركيا بأنها مركز هام للاستثمار والتجارة لبلاده، وتعد نقطة ارتكازية مهمة لقربها من أوروبا ونشاطها التجاري في البحر الأسود.

واختتم بالقول، "أن أبواب جنوب إفريقيا مفتوحة دائماً للمستثمرين الأتراك وبشكل قانوني".

ولفت إلى أن جنوب إفريقيا تعتبر دولة استراتيجية سياسياً واقتصادياً على مستوى قارتها، وتتمتع بقطاعات قوية للغاية.

وجرت المشاورات بين وفدي البلدين برئاسة نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال وبوتس.

وشهدت المشاورات استعراضاً للعلاقات الثنائية بكافة جوانبها، وكذلك التطورات الإقليمية والدولية.