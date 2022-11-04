نائب أردوغان يشارك في الاجتماع العاشر للجنة الاقتصادية المشتركة مع أذربيجان

عقد في العاصمة الأذربيجانية باكو الجمعة الاجتماع العاشر اللجنة الاقتصادية الحكومية المشتركة بين أذربيجان وتركيا بمشاركة نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي.

وأشار أوقطاي إلى أنّ خطة عمل اللجنة الاقتصادية الحكومية بين البلدين تتضمن 86 مادة عمل في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والتعدين والبيئة والتمويل والنقل والاتصال والتحول الرقمي.

وأوضح أن اللجنة آلية مهمة توفر فرصة لتقييم وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

ولفت إلى زيادة حجم التجارة الثنائية بنسبة 10 بالمئة في عام 2021، وبلغ 5.2 مليارات دولار خلال أول 10 أشهر من 2022.

وشدد أن الزيادة المستمرة في حجم التجارة البينية منذ عام 2017 مؤشرا على التقدم المحرز نحو الوصول إلى هدف حجم التجارة البالغ 15 مليار دولار الذي حدده رئيسا البلدين.