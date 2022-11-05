"الموصياد" التركية تعلن افتتاح مشروع سكني في إدلب السورية

أعلن رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية "موصياد"، محمود أصملي، عن افتتاح مشروع "قرية موصياد" السكني للنازحين في مدينة إدلب السورية.

وأوضح أصملي في كلمة ألقاها، الجمعة، على هامش معرض "موصياد إكسبو2022" أن المشروع السكني يتألف من 600 منزل طوب، في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ووصل عدد زوار المعرض بنسخته الـ 19، الذي تنظمه الجمعية في مدينة إسطنبول، إلى نحو 50 ألفا في أول يومين منذ افتتاحه الأربعاء.

وأشار أصملي إلى مشاركة نحو 600 شركة في المعرض من 124 دولة، و165 رئيس وممثل شعبة لجمعية "موصياد" حول العالم في اجتماع الهيئة الإدارية العامة الدولية لموصياد.

وتابع أنهم سيعقدون الأحد المقبل اجتماعاً يضم سفراء مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (D-8) سيتم خلالها توقيع مذكرة تفاهم.

وبيّن أصملي أن هدفهم من المعرض المساهمة بـ 5 مليارات دولار في حجم التجارة التركية.