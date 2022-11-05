تركيا تعلن تحييد 94 إرهابياً الشهر الماضي

أعلنت وزارة الداخلية التركية أنها حيدت 94 إرهابياً في العمليات ضد التنظيمات الإرهابية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال نائب وزير الداخلية والمتحدث باسم وزارة الداخلية التركية إسماعيل تشاتاكلي، في مؤتمر صحفي، السبت٬ إنه جرى تحييد 94 إرهابياً و9 قياديين في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في عمليات شهر تشرين الأول.

وأوضح تشاتاكلي أن 75 إرهابي كانوا من "بي كي كي"، و18 من "داعش"، وواحد من تنظيم "يساري".

وفيما يخص ملف مكافحة الهجرة غير النظامية، بيّن تشاتاكلي أنه تم ضبط 24 ألفا و998 مهاجراً الشهر الماضي، والقبض على 856 مهربا.

وأضاف أن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم بلغ 531 ألفاً و326، في حين أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في تركيا يبلغ 3 ملايين و611 ألفا و143.