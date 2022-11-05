تركيا والإمارات تبحثان ملفات الطاقة والأمن الغذائي

بحثت تركيا والإمارات، السبت، ملفات الطاقة والأمن الغذائي، فيما أشادت أبوظبي بجهود أنقرة لاستئناف العمل باتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، الذي يجري زيارة، غير معلنة المدة، إلى العاصمة أبوظبي، حسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وأشارت الوكالة، أنه تم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي والشراكة بين الإمارات وتركيا وجهود تعزيزها.

كما ناقش الجانبان، عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها الأمن الغذائي والطاقة وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه، هنأ الوزير الإماراتي تركيا على استئناف العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلى الأسواق العالمية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها تركيا من أجل مواصلة العمل باتفاق الحبوب.

وأكد آل نهيان حرص الإمارات على استثمار الفرص المتاحة لتعزيز التعاون مع تركيا في المجالات كافة بما يدعم مسارات التنمية في كلا البلدين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان و رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد اتفقا، خلال اتصال بينهما في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على توسيع نطاق التعاون بين البلدين في مجالات عديدة، انطلاقاً من الاستثمارات المتبادلة إلى التجارة، ومن الطاقة إلى المواصلات ومن البنية التحتية إلى التكنولوجيا، كي يشمل مجال الصناعات العسكرية والدفاعية أيضاً.