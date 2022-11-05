وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 4 إرهابيين شمالي سوريا

نجحت وزارة الدفاع التركية، السبت، بتحييد 4 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الإرهابيين الأربعة كانوا يستعدون لشن هجوم على منطقة عملية "درع الفرات".

وأكدت أن قواتها ستواصل اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

ويمثل "واي بي جي" الذراع السوري لـ"بي كي كي" و ينشطان في عدة دول بالمنطقة بينها العراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحتهما.

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات عدة شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي".

وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين لعودة آمنة إلى مناطقهم.