تركيا: ترحيل ألفين و106 مهاجرين غير نظاميين في أسبوع

قامت رئاسة إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، بترحيل ألفين و106 مهاجرين غير نظاميين، خلال الأسبوع الحالي.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن التدابير الأمنية المتخذة على الحدود ساهمت في إحباط دخول 3 آلاف و645 إلى البلاد عبر طرق غير قانونية، خلال الأسبوع الحالي،

وأفاد البيان، أن عدد المهاجرين الذين أحبطت القوات التركية على الحدود دخولهم، وصل إلى 246 ألفاً و170 مهاجراً غير نظامي، منذ بداية العام الجاري 2022.

وشهد الأسبوع الحالي، ترحيل ألفين و106 مهاجرين غير نظاميين، بينهم 979 أفغانيا و116 باكستانيا و1011 من جنسيات أخرى، حسب البيان.

وأشار إلى أن إجمالي المهاجرين الذين تم ترحيلهم من الأراضي التركية منذ بداية العام الحالي، بلغ 98 ألفا و923.