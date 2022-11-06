نائب الرئيس التركي: الشجاعة والعقل والتكنولوجيا تجلت في تحرير قرة باغ

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن تحرير إقليم قرة باغ من الاحتلال الأرميني تجلت فيها الشجاعة والعقل والتكنولوجيا.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب جولة مع رئيس وزراء أذربيجان علي أسادوف، في مدينة شوشة التاريخية المحررة من الاحتلال الأرميني.

وأضاف أوقطاي: "إنّ العالم رأى ما يمكن فعله إذا اجتمعت الشجاعة والعقل والتكنولوجيا".

وأشار نائب الرئيس التركي إلى أنّه شهد أثناء زيارته لمدينة شوشة المحررة، تدمير الاحتلال الأرميني لمنازل المدنيين وتهجيرهم.

ودعا أوقطاي الشباب في تركيا وفي الدول الناطقة بالتركية زيارة مدينة شوشة للتعبير عن تضامنهم مع أذربيجان.

ومنتصف يونيو/ حزيران 2021، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف "إعلان شوشة" خلال زيارتهما مدينة "شوشة" في إقليم "قرة باغ" المحرر من الاحتلال الأرميني.

وتضمن الإعلان خريطة طريق في عدة مجالات، منها تقنيات الصناعات الدفاعية، والطاقة، والنقل، والاقتصاد، والعلاقات الإنسانية.