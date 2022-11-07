أردوغان: 7 مليارات ليرة تركية مساعدات لمواطنينا خلال أسبوع

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته قدمت خلال آخر أسبوع، مساعدات اجتماعية للمواطنين بقيمة 7 مليارات ليرة تركية (ما يعادل نحو 378 مليون دولار).

جاء ذلك في كلمة ألقاها عقب اجتماع للحكومة التركية جرت برئاسته في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، الاثنين.

وأوضح أردوغان أنه ضمن نطاق برنامج دعم الأسرة في تركيا، سيتم تحويل 3.2 مليارات ليرة إلى 2.5 مليون مواطن غدا الثلاثاء.

وأضاف أن المبلغ سيودع في الحسابات البنكية لـ2.5 مليون مواطن غدًا.

وذكر أنه سيتم دفع 666 مليون ليرة لثلاثة ملايين أسرة مستفيدة من دعم الكهرباء خلال الأسبوع الجاري.

وتابع قائلا: "سيتم سداد أول دفعة من مساعدات الغاز الطبيعي لفترة شتاء 2022 خلال هذا الأسبوع".

وعلى الصعيد السياسي، انتقد أردوغان مزاعم زعيم المعارضة كمال قليجدار أوغلو بشأن تقاعس الحكومة عن مكافحة المخدرات والقائمين على تهريبها.