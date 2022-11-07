أقار: نؤيد كل جهد لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أن بلاده تؤيد كل جهد يرمي لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الاثنين، خلال مشاركته في حفل أقيم بالعاصمة أنقرة بمناسبة "يوم النصر في الحرب الوطنية الأذربيجانية".

وقال أقار: "نحن نؤيد كل جهد لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا وضمان سلام دائم بينهما. لكن موقفنا واضح حيال بعض المبادرات التي ترسخ الجمود وعدم التوصل إلى حل".

وأضاف الوزير التركي أن تركيا وقفت إلى جانب أذربيجان في كافة المحافل الدولية، وستواصل الوقوف إلى جانبها وستدافع عن مصالحها كما تدافع عن مصالحها الخاصة.

وأردف قائلا: "من المهم جدا أن تفهم أرمينيا يد السلام الممدودة لها من قبل أذربيجان وتركيا ومن ثم عليها أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا السلام".

واستطرد: "يجب على الجميع وخاصة أرمينيا، أن يدركوا أن تحقيق السلام بين يريفان وباكو مهم جدا بالنسبة للمنطقة وأن القوقاز يمكن أن تتحول إلى منطقة سلام واستقرار بهذه الطريقة".

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن الرئيس إلهام علييف، 8 نوفمبر "يوم النصر في الحرب الوطنية الأذربيجانية"، وهو تاريخ دخول قوات بلاده إلى مدينة شوشة بعد تحريرها.