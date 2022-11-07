ألطون: زيارة كريستيرسون دليل على تفهم السويد لمخاوف أنقرة الأمنية

شدد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية على ضرورة النظر إلى زيارة رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون إلى تركيا كفرصة تاريخية هامة لعضوية ستوكهولم في حلف شمال الأطلسي.

جاء ذلك في مقال كتبه فخر الدين ألطون لصحيفة " Aftonbladet" السويدية.

وأضاف ألطون أنه لأمر إيجابي إعلان الحكومة الجديدة في السويد، التزامها بمذكرة التفاهم الثلاثية التي أبرمتها الحكومة السابقة مع تركيا، في العاصمة الإسبانية مدريد، في يونيو/ حزيران الماضي.

وأوضح أن الحكومة السويدية الجديدة تنتهج موقفاً مبدئياً بإعلانها بالالتزامات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الثلاثية.

وأشار إلى أن تركيا ستقوم بتقييم طلب السويد للانضمام إلى الناتو، بناء على خطواتها الملموسة التي تتخذها في إطار مذكرة التفاهم المذكورة.

وأوضح أن أنقرة تبدي تفاؤلاً حذراً حول اتخاذ السويد خطوات ملموسة لإزالة مخاوف أنقرة حول الإرهاب، في إطار مذكرة التفاهم المبرمة.

وأكد أنه "عند الوضع بعين الاعتبار تعهد أعضاء ناتو بالدفاع بكل ما أوتوا من قوة، عن أحد الحلفاء حال تعرضه لاعتداء، فإن طريق انضمام السويد للحلف يمر من مكافحتها للإرهاب."

هذا ويبدأ كريستيرسون، الاثنين، زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضحت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان أمس الأحد، أن زيارة كريستيرسون إلى تركيا تستغرق يومين، ومن المنتظر أن يتم تبادل وجهات النظر حول طلب السويد للانضمام إلى "ناتو"، والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، والقضايا الدولية والإقليمية، بحسب البيان.

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في "الناتو"، تعهدا فيها بالتعاون التام مع أنقرة بمكافحة التنظيمات الإرهابية.