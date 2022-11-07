بدعوة من أردوغان.. رئيس الوزراء السويدي يجري زيارة رسمية لتركيا

يجري رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون زيارة رسمية إلى تركيا اليوم الاثنين تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، كما أوضح بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأحد،

وأضاف البيان أن زيارة كريستيرسون إلى تركيا تستغرق يومين وأنه سيتم في المحادثات الرسمية التي ستعقد في أنقرة الثلاثاء، استعراض العلاقات التركية السويدية بجميع أبعادها.

ومن المنتظر أيضا أن يتم تبادل وجهات النظر حول طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الاطلسي "الناتو"، والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، والقضايا الدولية والإقليمية، بحسب البيان.

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في "الناتو"، تعهدا فيها بالتعاون التام مع أنقرة بمكافحة التنظيمات الإرهابية.