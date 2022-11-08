أردوغان: في 2023 سننقل بلادنا إلى المكانة التي تستحقها من خلال رؤية قرن تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "في عام 2023 سننقل بلادنا إلى المكانة التي تستحقها من خلال تمسكنا بوعودنا المتعلقة بقرن تركيا".

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل افتتاح نفق بولاية باطمان شرقي البلاد عبر اتصال مرئي مباشر من المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "اعتباراً من بداية العام المقبل سنرى بشكل أفضل النتائج الملموسة لجهودنا من أجل فصل تركيا عن الأزمة العالمية ومواصلة طريقها نحو أهدافها".

وتابع: "نسعى جاهدين من أجل الارتقاء بتركيا إلى مصاف الدول العشر الأكثر تقدماً عالمياً من خلال تطويرها وإثرائها وتنميتها".

وأكد أن حكومته ستواصل تزويد تركيا بخدمات تمتد لقرون في كل مجال بدءا من التعليم والصحة والأمن مرورا بالعدالة والنقل والطاقة وصولا إلى الزراعة والدعم الاجتماعي.

وتابع: "لقد نقلنا بلدنا إلى يومنا هذا بأعمالنا وخدماتنا التي تمس كل شبر من أرضها وتصل إلى كل فرد من أفرادها".

وبين أنه خلال العشرين عامًا الماضية، بُذلت محاولات عديدة لإخراج تركيا من مسار الديمقراطية والتنمية وإعادتها إلى أيامها القديمة، مضيفاً: "والحمد لله أننا أحبطنا كل هذه الجهود الدنيئة بالتمسك بوحدتنا وتضامننا وأخوتنا".