أمين حلف التاتو يعرب عن تقديره لدور تركيا في اتفاقية الحبوب

ثمن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، على الدور التركي في اتفاقية شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ستولتبرغ، اليوم الثلاثاء، عبر خاصية الفيديو بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022 في مدينة شرم الشيخ المصرية.

ولفت ستولتبرغ إلى أنّ أسعار الغذاء التي شهدت ارتفاعاً مع بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، تراجعت بفضل الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة وتركيا.

وأشار إلى لقائه الأسبوع الماضي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإبلاغه شخصيا تقديره للجهود التي بذلها في إنجاح اتفاقية الحبوب.

وقال: "سنستمر في مطالبة روسيا بمواصلة التزامها باتفاقية الحبوب".

وحول الحرب قال أمين عام الناتو:" في حال أوقفت أوكرانيا الحرب فلن تكون دولة ذات سيادة، أما إن أوقفتها روسيا فسيتحقق السلام".

وأردف: "الحرب ستنتهي على طاولة المفاوضات، ومن أجل أن تكون أوكرانيا قوية على الطاولة ينبغي عليها أن تكون قوية على الأرض".

وقال :"علينا دعم أوكرانيا من أجل تقوية يدها في مفاوضات ستنهي الحرب في مرحلة واحدة".