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الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد تركيا عاماً

وكالة الأناضول للأنباء
بروكسل
نشر في 08.11.2022 18:15
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

قرر الاتحاد الأوروبي تمديد الإجراءات التقييدية المتعلقة بالعقوبات ضد تركيا لمدة عام واحد، بسبب قيامها بأنشطة التنقيب في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح بيان صادر عن المجلس الأوروبي الثلاثاء، أن الاتحاد قرر تمديد العقوبات التي اتخذت ضد مواطنين تركيين في فبراير/ شباط 2020، على خلفية أنشطة تركيا في شرق المتوسط، حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وتتضمن الإجراءات التقييدية حظر اثنين من مسؤولي مؤسسة البترول التركية (TPAO) من السفر وتجميد الأصول وحظر التمويل.

وشملت العقوبات نائب المدير العام وعضو مجلس إدارة مؤسسة البترول التركية محمد أكالين، ونائب مدير إدارة البحث في المؤسسة علي نام أوغلو المسؤولين عن تخطيط وإدارة وتنفيذ أعمال التنقيب في شرق المتوسط.

وتواصل تركيا أنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط شرقي المتوسط، مؤكدة مرارا عزمها على التمسك بموقفها من الجرف القاري في شرق البحر المتوسط وحماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك فيها.

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