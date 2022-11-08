الرئيس التركي: السويد تريد الانضمام للناتو من أجل أمنها ونحن نريد منها إزالة مخاوفنا الأمنية

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تمنياته بانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد أن تقوم الأخيرة بتبديد الهواجس الأمنية لأنقرة.

جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون بعد لقائهما في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "السويد تريد الانضمام للناتو من أجل أمنها ونحن نريد منها إزالة مخاوفنا الأمنية".

وشدد على ضرورة منع التنظيمات الإرهابية مثل "بي كي كي" وامتداداتها و"غولن" من استغلال البيئة الديمقراطية في السويد.

واستدرك الرئيس التركي: "علينا أن نكون متضامنين بالدرجة الأولى مع أصدقائنا في الناتو وعليهم ألا يأووا هؤلاء الإرهابيين في بلدانهم".

وأضاف: "خالص تمنياتنا بانضمام السويد للناتو عقب تطبيق مذكرة التفاهم الثلاثية بشكل كامل وإضفاء الاستراتيجية لعلاقاتنا معها".