عبر حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عن استنكاره لاتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأنقرة بأنها "قوة امبريالية"، معتبراً تلك المزاعم أنها "خطأ فادحاً".

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، أطلقها متحدث الحزب عمر تشليك، الثلاثاء، أدان فيها اتهام ماكرون لتركيا بأنها "قوة امبريالية في إفريقيا".

وقال تشليك: "من المعروف للعالم أجمع أن ماضي فرنسا الاستعماري في إفريقيا قد فرض أثمانا باهظة على الأفارقة ولا يزال مستمراً".

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Türkiye'yi Afrika'da emperyalist güç olarak suçlamasını kınıyoruz.

Fransa'nın Afrika'daki sömürgeci geçmişinin Afrikalılara ne acı bedeller ödettiği ve bunun halen devam ettiği tüm dünyanın malumudur. — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 8, 2022

وأكد المتحدث أن الرئيس رجب طيب أردوغان طور علاقات عميقة في إفريقيا برؤية تستند على المساواة والشراكة، مشيراً أن ماكرون منزعج من هذا الوضع لأنه يحمل آثار عقلية استعمارية ترى في إفريقيا ملكاً لهم.

وأضاف: "اتضح أن الشركات الفرنسية ذات الصلة مع المؤسسات الفرنسية دعمت كلاً من داعش وبي كي كي في سوريا، لهذا السبب من الخطأ الفادح أن يتهم السيد ماكرون تركيا بأنها قوة إمبريالية في حين كان يجب أن يعتذر للشعب التركي".

وشدد عمر تشليك أنه من الخطأ أن يختصر ماكرون السياسة الخارجية الفرنسية في مناهضة تركيا، لأنه بهذا الموقف يضر بإمكانات التعاون التي يجب إيجادها في مواجهة التحديات التي يواجهها حلف شمال الأطلسي "الناتو".