تركيا تدين الهجمات على مخيمات النازحين في إدلب

أدانت تركيا بشدة الهجمات الأخيرة على مخيمات النازحين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، التي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات النازحين.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، الاثنين، "ندين بشدة الهجمات التي استهدفت 3 مخيمات للنازحين في إدلب وأدت إلى مقتل 9 مدنيين وإصابة 70 آخرين".

وأكدت الوزارة أن "تلك الهجمات إنما تلحق الضرر بالجهود الرامية للحفاظ على الهدوء ولخفض التوتر في المنطقة، وتؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني أكثر".

وأضافت: "ندعو الأطراف المعنية إلى الالتزام بالتفاهمات الراهنة وانهاء الهجمات ضد المدنيين".

وشددت الخارجية على أن تركيا ستواصل جهودها الرامية للحفاظ على الهدوء في المنطقة، وإيجاد حل سياسي للنزاع السوري، وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون انقطاع.

والأحد، قصفت قوات النظام السوري مخيمات للنازحين في محافظة إدلب واستخدمت خلال الهجوم قذائف عنقودية ما أدى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وأضرار كبيرة في المخيمات.