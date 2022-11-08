تصريحات الحكومة السويدية تثير غضب أنصار "واي بي جي" الإرهابي

أثارت تصريحات الحكومة السويدية الجديدة بشأن مكافحة الإرهاب، استياء أنصار تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي في البلاد.

وأبدت النائبة السابقة الداعمة للتنظيم، أمينة كاكابافيه، والصحفي المعروف بعدائه لتركيا "كوردو باكسي" انزعاجهما من موقف الحكومة.

وقالت كاكابافيه في حديث لصحيفة أفتونبلادت، إن السويد ركعت أمام تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان.

كما أبدت انزعاجها من رفع السويد الحظر على توريد الأسلحة إلى أنقرة، بموجب المذكرة الثلاثية المبرمة بين تركيا وفنلندا والسويد، بشأن مسار عضوية البلدين الأخيرين في حلف الناتو.

وأضافت النائبة السابقة الداعمة للإرهاب :" أخجل من كوني مواطنة سويدية".

من جهته رأى باكسي أن "رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون قد باع (واي بي جي) واختار تركيا".

ووصل رئيس الوزراء السويدي، الاثنين إلى أنقرة في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.

و﻿أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، السبت، أن بلاده ستنأى بنفسها عن تنظيم "واي بي جي" (ذارع بي كي كي الإرهابي في سوريا).

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في "الناتو"، تعهدا فيها بالتعاون التام مع أنقرة بمكافحة التنظيمات الإرهابية.