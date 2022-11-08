رئيس الوزراء السويدي: بلادنا ستفي بالتعهدات الأمنية التي قطعتها لتركيا

قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون ، إن بلاده ستفي بجميع التعهدات التي قطعتها لتركيا، فيما يتعلق بمخاوف أنقرة الأمنية بشأن الجماعات الإرهابية، والتي كانت عقبة في طريق الموافقة على عضويتها في الناتو.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي جمع كريسترسون مع الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد محادثات ثنائية في العاصمة أنقرة.

وأضاف: "أريد طمأنة جميع الأتراك، فالسويد ستفي بجميع الالتزامات التي تعهدت بها تركيا في مواجهة التهديد الإرهابي".

وعبر رئيس الوزراء السويدي عن تفهمه لمخاوف تركيا الأمنية، قائلاً: "ستوكهولم تتفهم أن أنقرة تشن حرباً ضد تنظيم بي كي كي الإرهابي وتريد المساعدة في تلك المعركة".

من جهته، أوضح أردوغان مخاوف أنقرة من الجماعات الإرهابية، مرحباً بتصريحات رئيس الوزراء السويدي بشأن الالتزام بمذكرة مدريد.

وقال: "السويد تريد عضوية الناتو من أجل أمنها وتركيا تريد أن ترى السويد تتعاون مع أنقرة لإزالة مخاوفها الأمنية".

كما لفت إلى إن أنقرة سعيدة لأن الحكومة السويدية الجديدة أكدت التزامها بالمذكرة الثلاثية الموقعة في مدريد.

ورداً على سؤال حول أي جزء من الاتفاقية لم تلتزم به السويد، أشار أردوغان إلى تسليم إرهابيين مطلوبين لدى تركيا، فضلاً عن دعاية إرهابية في البلاد.

وأضاف: "من المهم أن تقوم السويد بتسليم الإرهابيين المطلوبين من قبل تركيا، بمن فيهم المسؤول البارز في منظمة غولن الإرهابية بولنت كينيش".

وأشار أردوغان إلى إن الاستئناف الأخير لصادرات الأسلحة إلى تركيا كان خطوة إيجابية.