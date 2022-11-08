شنطوب: أمن السويد يمر عبر تركيا

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إن أمن السويد يمر عبر تركيا وأن نسيان ذلك سيكون تناقضاً.

جاء ذلك بعد استقباله، الثلاثاء، رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون والوفد المرافق له في العاصمة أنقرة.

ورحب شنطوب بتصريحات كريستيرسون المتعلقة بالعلاقات التركية ـ السويدية وبالالتزامات الموقعة بموجب مذكرة التفاهم الثلاثية، متمنياً أن ينعكس ذلك في العلاقات البرلمانية للبلدين.

وأشار رئيس البرلمان التركي إلى أن إزالة القيود عن الصناعات الدفاعية ستكون إيجابية في تقييم تركيا لعضوية السويد في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأكد ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة وحاسمة في مكافحة التنظيمات الإرهابية "بي كي كي" و"بي واي دي/ واي بي جي" و"غولن"، مضيفاً: "نتوقع من السويد اتخاذ خطوات ملموسة ووضع حد لأنشطة هذه التنظيمات الإرهابية وامتداداتها".

من جهة ثانية، أوضح رئيس البرلمان التركي أنه "في عالم اليوم يمر أمن دولة عبر أمن دولة أخرى، وأنه يجب على بلدان الناتو الموازنة بين أمنها وأمن الآخرين".

وأردف: "من التناقض نسيان أن أمن السويد يمر عبر أمن تركيا.. تركيا هي واحدة من أكبر قوتين عسكريتين في الناتو وإحدى الدولتين اللتين حافظتا على مكانة الحلف وقوته".

بدوره، قال كريستيرسون إن الاجتماع على مستوى رئيسي برلماني البلدين آلية جديدة لتحقيق ومتابعة المذكرة الثلاثية.

وأضاف أن البرلمان السويدي بدأ بالاتصالات اللازمة من أجل إنشاء مجموعة الصداقة التركية.

يشار إلى أن تركيا وقعت مع السويد وفنلندا مذكرة ثلاثية بخصوص مكافحة الإرهاب، في قمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد في 28 يونيو/ حزيران الماضي، وتم تشكيل آلية مشتركة دائمة عقدت أول اجتماعاتها في 26 أغسطس/ آب الماضي بمدينة فانتا الفنلندية.