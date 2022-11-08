وزير البيئة التركي يشارك في مؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ

يشارك وزير البيئة والتطوير العمراني والمناخ التركي مراد قوروم، في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27" المنعقد في منتجع شرم الشيخ، كما أوضحت الوزارة في بيان، الثلاثاء.

وجاء في البيان أن قوروم سيشارك في الجلسات الوزارية التي ستجري يومي 15ـ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأضاف أن تركيا تشارك بجناح خاص في مقر المؤتمر بشرم الشيخ.

وتابع أنه تم إعداد برنامج للتعريف بجهود تركيا فيما يخص تغير المناخ على المستوى الدولي.

وانطلق مؤتمر "كوب 27" الأحد ويستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، ويأتي في وقت يتعرض فيه قادة العالم لضغوط كبيرة لتعزيز تعهداتهم المناخية وضمان تقديم الدعم المالي للدول النامية التي تعتبر من أكبر ضحايا تغير المناخ.