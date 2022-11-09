أردوغان يشارك في القمة التاسعة لمنظمة الدول التركية في أوزبكستان

يشارك الرئيس رجب طيب أردوغان في القمة التاسعة لمنظمة الدول التركية التي ستقام في مدينة سمرقند الأوزبكية.

وفي بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأربعاء، أن القمة ستنعقد غدا الخميس تحت عنوان "عهد جديد للحضارات التركية: نحو التنمية والرفاهية المشتركة".

وأضاف البيان أن أوزبكستان ستستلم من تركيا خلال القمة رئاسة الدورة المقبلة للمنظمة.

وأردف أنه سيتم اتخاذ قرارات مهمة في القمة حول سير عمل المنظمة ومستقبلها خاصة "وثيقة الاستراتيجية" التي تشكل أول دليل تنفيذي مدته 5 سنوات لـ"وثيقة الرؤية" التي تم اعتمادها في قمة إسطنبول في 2021، وتعتبر بمثابة خارطة طريق للمنظمة للسنوات الـ20 المقبلة.

وسيلقي الرئيس أردوغان كلمة في جلسة القمة يوم الجمعة 11 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وسيقيّم المشاركون الخطوات الممكن اتخاذها من أجل تطوير التعاون بين الدول الأعضاء في كافة المجالات، بحسب البيان.

ومن المرتقب أن يعقد أردوغان لقاءات مع رؤساء الدول المشاركين على هامش القمة.

وتسلمت تركيا الرئاسة الدورية للمجلس من أذربيجان خلال القمة التي استضافتها إسطنبول في 12 نوفمبر 2021.

وقبل تغيير اسمه إلى منظمة الدول التركية في 2021، تأسس "المجلس التركي" في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، بعضوية تركيا، وأذربيجان، وكازاخستان، وقرغيزيا، وأوزبكستان، والمجر بصفة مراقب.

وتهدف المنظمة (مقرها إسطنبول) إلى تطوير التعاون بين الدول الناطقة بالتركية في العديد من المجالات بينها التعليم والتجارة.