تركيا تؤكد أن اليونان تعرقل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي

أكد نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايمقجي، وجود عقبات تعرقل مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وأن هذه العقبات مصدرها اليونان.

وأوضح قايمقجي في فعالية بولاية أسكي شهير، أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد لا تسير بالسرعة المطلوبة، وأن أثينا تتعمد عرقلة المفاوضات بسبب الخلافات القائمة بشأن جزيرة قبرص وشرق المتوسط.

وأكد رغبة تركيا في إتمام مفاوضات الانضمام والحصول على العضوية التامة في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن تركيا والاتحاد الأوروبي تربطهما علاقات تجارية واقتصادية قوية، داعيا إلى وجوب تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين الطرفين لتعزيز هذه العلاقات.

ولفت قايمقجي فيما يخص الهجرة غير النظامية إلى أن تركيا أدت ما يقع على عاتقها، لكن الاتحاد الأوروبي ما زال مقصراً في هذا الشأن.

وأردف: "الاتحاد الأوروبي لم يلتزم ببنود اتفاقية إعادة القبول المبرمة في مارس/ آذار 2016، فلم يقبلوا اللاجئين السوريين الراغبين في التوجه إلى أوروبا، ولم يتعاونوا مع تركيا فيما يخص تشجيع عودة السوريين إلى بلادهم".

واستطرد: "بعض الدول الأوروبية لم تكتف بعدم الالتزام ببنود اتفاقية إعادة القبول، بل أدانت العمليات العسكرية التركية ضد التنظيمات الإرهابية في الشمال السوري، وحظرت بيع الأسلحة لأنقرة بسبب تلك العمليات".

وتتفاوض تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005 بعد إصلاحات اقتصادية وسياسية جعلتها شريكاً تجارياً واقتصاداً هاماً في الأسواق الناشئة.