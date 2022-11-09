نائب الرئيس التركي يبحث مع رئيس الوزراء الليبي التعاون بين البلدين

بحث نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، مساء الثلاثاء، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة "التعاون السياسي والاقتصادي" بين البلدين.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي، في بيان: "أجرى نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي مساء الثلاثاء اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة لمتابعة التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين".

ونقل أوقطاي "تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى رئيس الوزراء وكافة الشعب الليبي"، وفق ما ورد في البيان.

وتربط ليبيا وتركيا بعلاقات قوية ترجمها البلدان إلى اتفاقيات أمنية وعسكرية واقتصادية، كان أحدثها التوقيع في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير المشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي.