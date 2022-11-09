نائب الرئيس التركي يجري جولة تفقدية للمشاريع قيد الإنشاء في قبرص التركية

قام نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، بتفقد عدد من المشاريع في جمهورية شمال قبرص التركية، منها أعمال بناء مقر رئاسة الجمهورية ومبنى البرلمان.

وأطلع القائمون على المشروعين المذكورين، نائب الرئيس التركي على سير عمليات البناء.

ورافق أوقطاي في جولته، كلّ من رئيس قبرص التركية أرسين تتار، ورئيس وزرائه أونال أوستال، ووزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قرة إسماعيل أوغلو.

وفي تصريحات أدلى بها هناك، أكد أوقطاي أهمية حل الأزمة القبرصية وفق مبدأ المساواة والسيادة بين شطري الجزيرة.

وشدد على مواصلة أنقرة دعم قبرص التركية حتى النهاية في هذا الخصوص.