أردوغان: قرار روسيا الانسحاب من خيرسون الأوكرانية إيجابي وهام

أشاد الرئيس رجب طيب أردوغان بقرار روسيا بالانسحاب من مدينة خيرسون الأوكرانية، واصفا القرار بأنه "إيجابي وهام".

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين الخميس من مطار أسنبوغا بالعاصمة أنقرة، قبيل انطلاقه إلى أوزبكستان للمشاركة في قمة منظمة الدول التركية.

وحول العلاقات بين تركيا وأرمينيا، قال أردوغان إن "بلاده أبلغت الجانب الأرميني بشكل واضح وصريح أنه في حال سيّر علاقاته مع أذربيجان في منحى إيجابي، فإن ذلك سينعكس على تركيا أيضاً".

وأردف أن أرمينيا لم تبلغ تلك المرحلة حتى الآن، وذلك بسبب أن "الجاليات الأرمينية سواء في فرنسا أو الولايات المتحدة تعمل ضد تطبيع العلاقات التركية مع أرمينيا، وهذا يؤثر سلباً على المسار".

ولفت أردوغان أن الحكومة الأرمينية هي القادرة على تغيير مسار الجاليات من الاتجاه السلبي إلى الإيجابي، مضيفاً: "نسعى لكسب أصدقاء وليس لاختلاق أعداء، وخطوات أرمينيا مع أذربيجان تؤثر إيجاباً على تحركنا أيضاً".

وعن الحرب الروسية الأوكرانية، أكد الرئيس التركي أن بلاده تواصل مساعي الوساطة بين الجانبين دون توقف.

وأشار أنه "من الصعب الحديث عن موعد محدد لاستمرار المفاوضات وانتهاء الحرب، لكن بالطبع قرار روسيا الانسحاب من مدينة خيرسون الأوكرانية يعد إيجابياً وهاماً".

وأكد أردوغان استمرار اللقاءات مع روسيا، معرباً عن أمله في نجاح بلاده في مساعي الوساطة وضمان عالم يسوده السلام بدلاً من الحرب.

قمة منظمة الدول التركية

وأفاد أنه يتوجه إلى أوزبكستان تلبية لدعوة نظيره شوكت ميرضيايف، للمشاركة في قمة منظمة الدول التركية التي ستنعقد غداً الجمعة.

كما أوضح أنه سيلتقي اليوم نظيره الأوزبكي، لافتاً أن القمة ستنعقد هذا العام تحت عنوان "عهد جديد للحضارات التركية: نحو التنمية والرفاهية المشتركة".

ولفت إلى أن إسطنبول استضافت قمة تاريخية للمنظمة العام الماضي، حيث تم تغيير اسم "المجلس التركي" إلى "منظمة الدول التركية"، موضحاً أن تركيا بذلت مساعي كبيرة من أجل تطبيق ومتابعة القرارات المتخذة في قمة إسطنبول خلال رئاستها الدورة الحالية.

وأشار إلى أن بلاده ستسلم أوزبكستان رئاسة الدورة القادمة، مضيفاً أنه سيتم بحث مستقبل المنظمة وسبل تعزيز التعاون واتخاذ قرارات مهمة في قمة سمرقند.

وسيجري الرئيس التركي لقاءات مع رؤساء الدول والحكومات المشاركين على هامش القمة، وسيبحث خلالها العلاقات الثنائية والقضايا الدولية.

وحول استئناف روسيا لاتفاق الحبوب إثر اتصاله مع نظيره فلاديمير بوتين، قال أردوغان إن الثقة والاحترام المتبادل بينه وبين الرئيس الروسي تساهم في اتخاذ خطوات كهذه.