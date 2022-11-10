اختبارات صواريخ "بوز دوغان" التركية تواصل نجاحاتها

قالت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إن اختبارات إطلاق صواريخ "بوز دوغان" المزودة بتقنية البحث الراداري والذي يتم تطويرها في إطار مشروع "غوك توغ" تستمر بنجاح.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن تجارب إطلاق صاروخ "بوز دوغان" جو-جو، الذي تم تطويره تماشياً مع احتياجات قيادة القوات الجوية متواصلة بنجاح.

ونشرت في حسابها على تويتر لقطات لعملية الاختبار، تظهر إطلاقاً ناجحاً لصواريخ "بوز دوغان" بواسطة مقاتلات "إف-16" بعد تزودها بالوقود جواً.

Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ve Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Hava-Hava Füzesinin test atışları 401'inci Test Filo Komutanlığımız tarafından başarılı bir şekilde devam ediyor.#MSB pic.twitter.com/lnGkKETgZn — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 10, 2022

وصواريخ غوك دوغان وبوزدوغان هي أول صواريخ جو-جو يتم إنتاجها في تركيا بالقدرات المحلية، وتمتاز بسرعة فائقة تفوق سرعة الصوت وقدرة عالية على المناورة، وستلعب دوراً هاماً في تحقيق التفوق الجوي للقوات التركية، وفقاً لوكالة الأناضول.

وتركيا هي واحدة من 8 دول فقط في العالم يمكنها إنتاج صواريخ جو-جو.