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اختبارات صواريخ "بوز دوغان" التركية تواصل نجاحاتها

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 10.11.2022 16:24
آخر تحديث في 10.11.2022 16:27
اختبار إطلاق صاروخ غوك دوغان جو جو الأناضول اختبار إطلاق صاروخ "غوك دوغان" جو جو (الأناضول)

قالت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إن اختبارات إطلاق صواريخ "بوز دوغان" المزودة بتقنية البحث الراداري والذي يتم تطويرها في إطار مشروع "غوك توغ" تستمر بنجاح.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن تجارب إطلاق صاروخ "بوز دوغان" جو-جو، الذي تم تطويره تماشياً مع احتياجات قيادة القوات الجوية متواصلة بنجاح.

ونشرت في حسابها على تويتر لقطات لعملية الاختبار، تظهر إطلاقاً ناجحاً لصواريخ "بوز دوغان" بواسطة مقاتلات "إف-16" بعد تزودها بالوقود جواً.

وصواريخ غوك دوغان وبوزدوغان هي أول صواريخ جو-جو يتم إنتاجها في تركيا بالقدرات المحلية، وتمتاز بسرعة فائقة تفوق سرعة الصوت وقدرة عالية على المناورة، وستلعب دوراً هاماً في تحقيق التفوق الجوي للقوات التركية، وفقاً لوكالة الأناضول.

وتركيا هي واحدة من 8 دول فقط في العالم يمكنها إنتاج صواريخ جو-جو.

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