تشاوش أوغلو يدعو "العالم التركي" لتطوير استراتيجيات مقاومة للصدمات

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، بلدان "العالم التركي" إلى تطوير استراتيجيات تجعلها مقاومة للصدمات في ظل التحديات الحالية الصعبة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في اجتماع تحضيري عقد الخميس في العاصمة الأوزبكية طشقند عشية قمة زعماء منظمة الدول التركية المزمع انعقادها في مدينة سمرقند يوم الجمعة.

وأكّد تشاوش أوغلو أن المنطقة تمر بمرحلة صعبة لذلك ينبغي مواصلة المشاورات ووضع استراتيجيات متوسطة وطويلة الأجل تجعل دول المنظمة مقاومة للصدمات، كما والعمل على تطوير الاتصالات وممرات النقل بين بلدان العالم التركي.

وأشار إلى أن قمة سمرقند ستشهد توقيع وثيقة استراتيجية لتسهيل التجارة، واتفاقيات لإنشاء ممر جمركي مبسط وأخرى خاصة بالشحن الدولي المشترك.

وتعقد القمة تحت شعار "مرحلة جديدة في الحضارة التركية: التنمية المشتركة ونحو الرخاء".

ومن المقرر أن يناقش المجتمعون الأجندة المدرجة على جدول أعمال المنظمة، ويتخذوا قرارات بخصوص مشاريعها في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل والجمارك.