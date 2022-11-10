نائب أردوغان يدعو إلى الاعتراف رسمياً بجمهورية شمال قبرص التركية

قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، إن الوقت قد حان للاعتراف رسمياً بجمهورية شمال قبرص التركية كدولة مستقلة.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "تي آر تي" التركية الرسمية، اليوم الخميس.

وأوضح أوقطاي أن الرئيس أردوغان، دعا من منبر الأمم المتحدة العالم للاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية.

وأضاف أن جمهورية شمال قبرص التركية لا غنى عنها في إطار سياسة تركيا شرق المتوسط، وأن لفكوشا تلعب دورا مهما بالنسبة لأمن أنقرة.

وأشار إلى أن أحد الموضوعات الرئيسية على جدول أعمال الرئيس أردوغان في قمة منظمة الدول التركية التي ستعقد غدا بمدينة سمرقند الأوزبكية، سيكون حصول جمهورية شمال قبرص التركية على صفة مراقب في المنظمة.

وقال الرئيس أردوغان في آخر اجتماع للجمعية العمومية للأمم المتحدة: "ندعو المجتمع الدولي إلى إنهاء اضطهاد القبارصة الأتراك والاعتراف رسميا بجمهورية شمال قبرص التركية في أقرب وقت ممكن".