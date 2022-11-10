وزير الخارجية السويدي: ثمة مجال واسع للحوار مع تركيا بشأن عضوية الناتو

صرح وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، اليوم الخميس، أن زيارة رئيس الوزراء، أولف كريسترسون إلى أنقرة، كشفت أن هناك مجالاً واسعاً للحوار مع تركيا بشأن عضوية الناتو.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده بعد لقائه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك في برلين، وأشار إلى أن السويد تعمل بجد لدخول الناتو بسرعة وسلاسة.

ولفت بيلستروم إلى ضرورة تلبية المتطلبات القانونية والتنظيمية لانضمام بلاده إلى الناتو، موضحاً أن المفاوضات متواصلة بطريقة إيجابية.

وأكد أن السويد تستعد لعضوية الناتو، كما أنها ستكون جاهزة للانضمام عندما توافق 30 دولة عضواً في الحلف على ذلك.

وأردف: "أعتقد أن زيارة رئيس الوزراء كريسترسون إلى أنقرة تظهر أن هناك مجالًا واسعًا جدًا للحوار مع تركيا، يجب أن يحدث هذا (الحوار) على أعلى مستوى".

وتابع: "التقى رئيس وزرائنا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسأذهب إلى أنقرة في الخريف المقبل لمواصلة المحادثات".

وذكر أن المفاوضات ينبغي أن تستمر بين المؤسسات ذات الصلة في السويد وفنلندا وتركيا، التي وقعت المذكرة الثلاثية.

يذكر أن رئيس الوزراء السويدي أجرى الاثنين الماضي زيارة رسمية إلى تركيا استغرقت يومين، التقى خلالها الرئيس أردوغان، ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب.

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في "الناتو"، تعهدا فيها بالتعاون التام مع أنقرة بمكافحة التنظيمات الإرهابية.