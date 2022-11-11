أردوغان: نبذل جهوداً لمنع حدوث أزمة غذاء عالمية

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تبذل جهوداً كبيرة لإنهاء الصراع المستمر في أوكرانيا بسلام عادل، مضيفاً أنهم يعملون لمنع حدوث أزمة غذاء.

جاء ذلك في كلمة له خلال قمة منظمة الدول التركية، اليوم الجمعة، والمنعقدة في مدينة سمرقند الأوزبكية.

وقال أردوغان: "نبذل جهوداً لإنهاء الصراع المستمر منذ 9 أشهر في أوكرانيا بسلام عادل، ونعمل لمنع حدوث أزمة غذاء".

وتطرق أردوغان إلى الجهود الرامية للتطبيع بين أذربيجان وأرمينيا.

وقال: "سنقف إلى جانب أذربيجان في مساعيها الرامية للسلام كما وقفنا معها في نضالها العادل".

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن مسار السلام جنوبي القوقاز لايزال هشاً رغم كافة مبادرات أذربيجان (للتوصل إلى سلام دائم مع أرمينيا).

وهنأ الرئيس أردوغان أذربيجان بالذكرى الثانية لنصر "قره باغ"، الموافق 8 نوفمبر/تشرين الثاني، وترحم على الشهداء الذين سقطوا خلال تحرير الأراضي الأذربيجانية من الاحتلال الأرميني.

وتحدث الرئيس التركي عن قضية الهجرة قائلا: "سيكون من الصواب زيادة تعاوننا في منع الهجرة غير النظامية وإدارتها، وتطوير مفهوم أمني مشترك".

ولفت إلى أن تركيا هي الدولة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم منذ 2014.

وأوضح أنها تستضيف نحو 5 ملايين مظلوم بينهم نحو 3.6 ملايين سوري.

وتناول قضية التعاون بين دول العالم التركي، وقال: "إنشاء صندوق الاستثمار التركي (منظمة الدول التركية) في أسرع وقت سيكون له فوائد".

ولفت الرئيس أردوغان أن التطورات الإقليمية الأخيرة خلقت فرصا لجعل الممر الأوسط أكثر فاعلية.

والممر الأوسط هو البديل للممر الشمالي الرابط بين الصين وأوروبا، ويعبر من تركيا إلى منطقة القوقاز، ومنها يعبر بحر قزوين إلى تركمانستان وكازاخستان وصولاً إلى الصين.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن اجمالي حجم التجارة لدول المنظمة يبلغ 700 مليار دولار، مستدركا أن 5.5 بالمئة منها فقط تتم بين هذه الدول.

وأكد ضرورة رفع هذه النسبة، عبر الغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل مرور البضائع العابرة (الترانزيت) بين الدول الأعضاء.

**قبرص التركية تنال صفة مراقب

وأفاد الرئيس أردوغان أنه تم منح جمهورية شمال قبرص صفة مراقب في منظمة الدول التركية.

وأردف :" لقد أظهرنا أن أشقاءنا القبارصة (الأتراك) الذين يشكلون جزءا لا يتجزأ من العالم التركي ليسوا وحيدين، وساهمنا في مسار الحل (مساعي حل القضية القبرصية)".

وتوجه أردوغان بالشكر لزعماء الدول التركية على إرادة التضامن التي أبدوها مع قبرص التركية.