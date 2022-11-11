الرئيس الكازاخستاني: عازمون على الارتقاء بعلاقاتنا مع الدول التركية

قال الرئيس الكازاخي قاسم جومرت توكاييف، إن بلاده تعتزم رفع مستوى العلاقات وتعزيز التعاون مع منظمة الدول التركية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها توكاييف الجمعة، بالقمة التاسعة لمنظمة الدول التركية التي تستضيفها مدينة سمرقند في أوزبكستان.

وأفاد الرئيس توكاييف أنّ كازاخستان تعد موطن الأجداد للأتراك حول العالم، ومن أجل هذا تولي أهمية خاصة لتطوير علاقاتها مع الدول التركية.

وشدد على أن المنظمة التركية تلعب دوراً هاماً في الساحة الدولية في المستقبل، لاسيما بعد الأزمة الجيواقتصادية التي تسببت بانهيار نظام سلاسل التوريد وأزمة في اقتصادات أوراسيا.

واقترح توكاييف على الدول التركية إنشاء مركز للرقمنة في عاصمة بلاده آستانا، لتأمين حلول تجارية وموارد المياه وأمن المعلومات وإنشاء "المجلس التركي للتمويل الأخضر".

ورأى توكاييف ضرورة أن تعزز الدول التركية التبادل العلمي والتقني والأكاديمي، والاهتمام باللغة التركية وتعريف الأبناء بالتاريخ، داعياً لتقييم مقترح سابق بإنشاء شبكة جامعات الدول التركية في عام 2023.