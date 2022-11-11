تركيا وإندونيسيا تسعيان إلى تعزيز التعاون الدفاعي

قال مدير عام شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، تمل كوتيل، إن تطلعات الشركة عالية فيما يتعلق بتصدير المنتجات إلى دول آسيا والمحيط الهادئ.

جاء ذلك في تصريحات حول الإقبال الكبير على منتجات توساش بمعرض ومنتدى الدفاع 2022 الذي أقيم في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، خلال الفترة بين 2 و5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقام وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سيبيانتو، بزيارة جناح الشركة في المعرض، وأبدى اهتمامه تجاه المجسمات التركية الدفاعية.

وأكد كوتيل أن تركيا كانت صاحبة المشاركة الأكبر في المعرض، وأن حضور منتجات الصناعات الدفاعية التركية في مثل هذه الفعاليات يزداد.

ولفت إلى أن شركة توساش التركية قامت بتسويق جميع منتجاتها في إندونيسيا التي تتمتع باقتصاد قوي والذي يعد من بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.

وأشار إلى أن اندونيسيا منخرطة في مشروع طائرة حربية مع كوريا الجنوبية، داعياً إياها للمشاركة في مشروع المقاتلة الوطنية التركية.

وأضاف: "الطائرة الحربية التي تنتجها كوريا الجنوبية أصغر من المقاتلة الوطنية التركية وليست من الجيل الخامس لذلك فهي متأخرة من هذه الناحية".

وأعرب عن أمله في انضمام إندونيسيا لمشروع المقاتلة الوطنية التركية، فهي تمتلك موارد بشرية مؤهلة للمساهمة في المشروع.

وكشف أن شركة توساش التركية وقعت على هامش المعرض مذكرة تفاهم مع شركة "PT Dirgantara Indonesia" المتخصصة في قطاع الطيران.

وأوضح أن المذكرة تنص على تبادل المعلومات، وتقديم الشركة الإندونيسية الدعم للجانب التركي بمواردها البشرية وخبراتها.

وبيّن أن شركة التركية تعمل في هذا القطاع منذ نحو 30 عاماً، وقد تمكنت من إنتاج طائرة مستخدمة في الوقت الحالي وتسع 19 شخصاً.

وقال تمل كوتيل إن توساش لديها شركة فرعية في إندونيسيا وبدأت بتوظيف المهندسين المحليين فيها.

وأشار إلى أن توساش تسعى لتصدير المنتجات إلى دول آسيا، وتواصل لقاءاتها في هذا الإطار.

وأردف كوتيل أن دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند والفلبين وبنغلاديش وفيتنام، بحاجة ماسة إلى منتجاتنا

واختتم بالقول، أن الشركة توقع عقوداً مع العديد من الأطراف في الجانب الآسيوي لبيع طائرات مسيرة من طرازي العنقاء وأقسونغور، وتسعى لتسليمها في الفترة القادمة.